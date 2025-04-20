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На Украине подтвердили участие в переговорах в Лондоне

УНИАН: украинская делегация будет присутствовать на переговорах в Лондоне
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Toby Melville/Reuters

Украинская делегация будет присутствовать на переговорах в Лондоне, касающихся урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко, передает агентство УНИАН.

«Наша группа будет присутствовать. Состав я не буду анонсировать. Украина точно будет присутствовать на этих переговорах», — сказал Лещенко.

17 апреля в Париже состоялись встречи в разных составах с участием США, лидеров Евросоюза, Великобритании и украинской делегации. Елисейский дворец назвал переговоры «продуктивными и конструктивными», а Эммануэль Макрон пообещал «удвоить усилия» для достижения мира. Госдепартамент передал участникам переговоров и России «контуры прочного и долгосрочного мира», а Москва выразила готовность к продолжению контактов с США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

18 апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что следующий этап мирных переговоров по решению конфликта на Украине состоится в Лондоне в конце месяца. По данным американской газеты New York Post, США и европейские союзники Украины намерены в конце апреля в британской столице определить план полного прекращения огня. Впоследствии его покажут России, отмечают журналисты.

Ранее Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов».

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Переговоры о мире на Украине
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