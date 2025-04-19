США и Европа хотят определить план прекращения огня на Украине уже в конце апреля

NYP: в Лондоне союзники Киева согласуют план прекращения огня на Украине

США и европейские союзники Украины намерены в конце апреля в Лондоне определить план полного прекращения огня, впоследствии его покажут России. Об этом пишет американская газета The New York Post со ссылкой на источники.

«На следующей неделе в Лондоне мы хотим вынести решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня», — приводит издание слова источника.

Как отметил представитель администрации президента США Дональда Трампа, после этого в рамках дальнейших переговоров с российской стороной Запад намерен предоставить Москве свои предложения.

Источники NYP добавили, что в дальнейшем будут определены следующие шаги по урегулированию конфликта.

18 апреля госсекретарь Марко Рубио заявил, что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

Также в пятницу издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что американская делегация на парижских переговорах обозначила цель добиться полного прекращения огня на Украине в течение ближайших недель.

Ранее Дмитрий Песков высказался о включении стран Европы в переговоры по Украине.