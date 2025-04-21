Депутат Госдумы назвал предложение Зеленского о перемирии уловкой

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары дальнобойными ракетами — уловка, чтобы получить передышку для перегруппировки войск. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«‎Зеленский решил перехватить инициативу по мирной повестке, поэтому пошел на уловку, стремясь получить передышку для перегруппировки войск, чтобы затем с новой силой развязать боевые действия», — сказал Шеремет.

По его словам, на данный момент вдоль всей линии фронта у противника сложилась непростая ситуация.

Шеремет добавил, что мирным инициативам и предложениям Зеленского нет доверия, пока они не будут подтверждены со стороны США.

21 апреля истек срок объявленного Россией пасхального перемирия. Перемирие было объявлено 19 апреля по инициативе президента России. Согласно заявлению Минобороны РФ, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, как уточнили в ведомстве, украинские формирования за время перемирия предприняли 444 обстрела, 900 ударов БПЛА и атаковали позиции в ДНР, а также приграничные регионы России.

Украинский лидер до этого заявлял, что «если полная тишина действительно воцарится», то Украина предложит продлить перемирие и по окончании пасхальных суток 20 апреля. По словам президента, 30-часовое перемирие – достаточно лишь для заголовков, а 30-дневный период мог бы дать реальный шанс на укрепление доверия и установление мира.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.