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В Италии поддержали желание России не иметь врагов у своего порога

Экс-премьер Италии Конте назвал понятным желание РФ не иметь врагов у порога
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Cecilia Fabiano/Global Look Press

Желание России не иметь врагов у себя на пороге можно понять. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью газете El Pais.

Он напомнил, что в 2022 году на переговорах в Стамбуле Россия, в частности, требовала от Украины отказа от вступления в НАТО. На данный момент это требование к соседнему государству сохранено, и Конте понимает, почему.

«Я думаю, что любой сверхдержаве, начиная с США, не нравится иметь врагов у своих ворот, и это понятно», — отметил Конте.

Он также считает, что Евросоюз не заинтересован продвигать переговоры по урегулированию украинского конфликта. По мнению политика, европейские лидеры не хотят признавать, что они «промахнулись в своих прогнозах о победе».

Также Конте подчеркнул, что мирное соглашение, которое может быть достигнуто со взаимными уступками, не является капитуляцией Украины.

После своей победы на выборах президента США Дональд Трамп предложил отсрочить вступление Украины в НАТО на 20 лет, чтобы достичь мира. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россию не устраивает эта идея американского лидера. Он отметил, что речь идет лишь об отсрочке вступления Украины в альянс.

Также Лавров подчеркивал, что РФ всегда была и остается готовой к переговорам.

Ранее Захарова заявила о риске столкновения войск РФ и НАТО.

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