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Министр обороны Германии заявил об интимной связи немцев с оружием

Глава минобороны ФРГ Писториус назвал интимными отношения немцев с оружием
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Lisi Niesner/Reuters

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил об интимных отношениях немцев с оружием. Его слова передает британское издание The Telegraph.

«Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием», — сказал министр обороны.

Как отметили авторы публикации, странное заявление Писториуса связано с отправкой на Украину вооружений. Немецкий министр утверждает, что ни одна другая страна не устраивает вокруг этого вопроса таких публичных дебатов, как это делает Германия.

До этого постоянный представитель Украины при ООН, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник направил будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу план из пяти шагов, которые помогут достичь перемирия к 2029 году. В частности, Мельник утверждает, что Германии необходимо отправить на Украину 150 крылатых ракет Taurus, а также более 30% военной техники, имеющейся у Берлина.

Мельник считает, что Мерц должен сделать это в первую очередь после того, как вступит в должность канцлера ФРГ 6 мая. По его мнению, политик не должен согласовывать свои действия с европейскими партнерами или думать об «ультиматумах» президента России Владимира Путина.

Сам Мерц подтвердил, что действительно готов поставить Украине ракеты Taurus, но с одним условием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно содержание нового пакета помощи Украине от ФРГ.

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