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Стало известно содержание нового пакета помощи Украине от ФРГ

Германия передала Украине более 200 беспилотников и тысячи единиц оружия
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HaraF/Wikipedia

Германия поставила Украине 66 бронемашин MRAP, ракеты для IRIS-T SLM, а также 230 беспилотников разных типов в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.

Также в новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для танков Leopard 2 из запасов Германии, 38 тысяч снарядов к ЗСУ Gepard, три самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 (совместно с Данией и Норвегией), 27 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и тысяча — калибра 122 мм.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 917 противотанковых гранатометов RGW-90, 3769 винтовок G3 и 800 винтовок MK 556. Среди прочего в новый пакет помощи Киеву вошли жгуты, инфракрасные бинокли и другое.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию конфликта, а также создают угрозу столкновения РФ со странами НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия направляла НАТО ноту протеста из-за поставок оружия и техники Киеву. По его словам, грузы, содержащие западные вооружения для продолжения конфликта на Украине, являются законной целью для РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял, что накачивание Украины оружием мешает миру и еще больше нагнетает ситуацию.

Ранее в Польше заявили, что Украина намеренно провоцировала конфликт с Россией.

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