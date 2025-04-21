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Эксперты США связали пасхальное перемирие с возможным долгосрочным урегулированием

РИА: политологи в США ожидают прекращения огня на фоне пасхального перемирия
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Американские эксперты назвали пасхальное перемирие, объявленное Россией, шагом к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнения политологов.

Джон Мюллер, политический исследователь из Университета Огайо, заявил, что прекращение огня может стать основой для переговоров, необходимых обеим сторонам. Доредик Кивьет, профессор Калифорнийского технологического института, добавил, что объявленное перемирие демонстрирует готовность России к деэскалации.

«Любое перемирие лучше его отсутствия», — подчеркнул он.

Канишкан Сатхасивам, профессор Университета Салема, отметил, что инициатива Путина соответствует ожиданиям Дональда Трампа, который ранее выражал надежду на урегулирование до Пасхи.

«Перемирие — не конец, но начало диалога. США должны учитывать эту инициативу», — заявил Кивьет.

Режим пасхального перемирия, действовавший в зоне СВО с 19 по 21 апреля, завершился. Перемирие было объявлено 19 апреля по инициативе президента России. Согласно заявлению Минобороны РФ, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, как уточнили в ведомстве, украинские формирования за время перемирия предприняли 444 обстрела, 900 ударов БПЛА и атаковали позиции в ДНР, а также приграничные регионы России.

Ранее Слуцкий назвал «кривым зеркалом» реакцию Зеленского на пасхальное перемирие.

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