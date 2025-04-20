Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 20 апреля ни в одном регионе страны не объявляли воздушную тревогу. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сославшись на доклад главнокомандующего ВСУ.

По словам Зеленского, «это формат тишины, которая достигнута». Он также предложил договориться о запрете на использование дальнобойных дронов и ракет для ударов по территориям.

«Сегодня не было воздушных тревог. Мы должны закрепить такие дни как норму», — подчеркнул Зеленский.

20 апреля полковник спецслужб Таджикистана в отставке Бахтиер Рахмонов заявил, что Зеленский будет подчиняться указаниям Запада и нарушать условия пасхального перемирия.

До этого в Минобороны России сообщили, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. При этом в военном ведомстве отметили, что украинская сторона не соблюдала режим пасхального перемирия и пыталась атаковать позиции российских военных.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что РФ и Украина подпишут соглашение на следующей неделе.