Посол Китая признался, что любит русский борщ

Посол КНР в России Чжан признался в любви к борщу

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что очень любит русский борщ. В интервью «Газете.Ru» он подчеркнул, что это блюдо отражает стремление к совершенству в кулинарии и особый вкус российского народа.

«Лично я очень люблю русский борщ. Это блюдо с длинной историей отличается ярким цветом, насыщенным вкусом и сбалансированным составом ингредиентов, оно позволяет почувствовать любовь и тепло, с которыми россияне относятся к жизни», — сказал Чжан.

Дипломат указал, что борщ обладает уникальным вкусом, а процесс приготовления «наполнен особенной торжественностью». Он назвал блюдо «классическим представителем русской кулинарной культуры».

«Каждый раз, когда ем борщ, я опьяняюсь богатством и изысканной красотой русской кулинарной культуры», — признался Чжан.

До этого президент Федерации рестораторов и отельеров России, экс-гендиректор комбината питания «Кремлевский» управления делами президента России Игорь Бухаров рассказал, чем Владимир Путин угощает своих зарубежных гостей.

По его словам, обед обычно начинается с закуски из рыбы или морепродуктов и овощей. Однако при их выборе стараются учитывать аллергические заболевания, религиозные предпочтения и другие «особенности» гостей. В качестве первого блюда часто подают суп русской кухни. На десерт в Кремле традиционно подают щербет, причем каждый раз для него используются разные ягоды и цитрусовые. Иногда повара также угощают гостей своими версиями известных блюд.

Ранее Трамп съел обед Зеленского после ссоры.