«Вбить клин не получится». Посол Китая — об отношениях с РФ, борьбе с США и русской кухне

Никакие силы не смогут «вбить клин» в отношения России и Китая, Москва и Пекин останутся «навеки друзьями». При этом в отношениях с США КНР не пойдет на уступки и будет «до конца» защищать свои интересы, заявил в интервью «Газете.Ru» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Он также рассказал, какое кулинарное блюдо помогает китайцам налаживать отношения с другими странами и какие чувства он испытывает, когда ест борщ.

— Владимир Путин говорил, что российско-китайские отношения находятся на самой высокой точке своего развития за всю историю. Как вы оцениваете текущее состояние стратегического партнерства между Китаем и Россией?

— Я полностью согласен с оценкой президента Владимира Путина относительно китайско-российских отношений. Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения становятся зрелыми, прочными и стабильными, постоянно укрепляется политическое взаимодоверие, уплотняются стратегические координации, углубляются практическое сотрудничество и гуманитарный обмен. Все это эффективно способствует национальному возрождению и защите общих интересов двух стран.

С начала этого года лидеры наших стран дважды провели стратегические переговоры, что обеспечило уверенное продвижение китайско-российских отношений в условиях бурных изменений, невиданных за столетия, а также стратегическое планирование и разработку всеобъемлющих мер по углублению всестороннего стратегического взаимодействия между двумя странами. Взаимодействие между правительствами, парламентами, партиями и регионами двух стран остается плотным, что придает неисчерпаемую энергию для здорового, стабильного и углубленного развития китайско-российских отношений.

close «Газета.Ru»

Практическое сотрудничество между Китаем и Россией приносит богатые плоды, в полной мере отражая высокую ценность двусторонних отношений. В 2024 году товарооборот Китая и России достиг $244,8 млрд, увеличившись на 1,9% . Китай на протяжении 15 лет сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России. Россия является для Китая крупнейшим поставщиком нефти и природного газа, а также главным импортером китайской машинотехнической продукции и автомобилей.

Сотрудничество в таких сферах, как торговля и экономика, инвестиции, энергетика, авиация и космонавтика, активно продвигается вперед; Восточный маршрут газопровода Китай — Россия полностью введен в эксплуатацию; более 95% двусторонней торговли осуществляется в национальных валютах. Последовательно расширяется сотрудничество между двумя странами в таких новых областях, как цифровая экономика, электронная коммерция, биомедицина, научно-технические инновации и зеленая энергетика.

Гуманитарное сотрудничество между Китаем и Россией богато яркими событиями, которые отражают глубокую дружбу и сердечную близость двух народов. В рамках перекрестных Годов культуры стороны организуют сотни разнообразных мероприятий по гуманитарному обмену, что дает народам двух стран возможность лучше познакомиться с богатством и глубиной культур друг друга.

В России продолжает расти интерес к Китаю, веселый Праздник Весны впервые был широко отмечен по всей России, впервые в стране прошли масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию дня рождения великого китайского философа Конфуция. Фильм совместного производства «Красный шелк» стал лидером по кассовым сборам. «Кулинарный вкус Китая — выставка древнекитайской кулинарной культуры» получила высокую оценку у местного населения. Китайская сетевая литература, онлайн-игры и короткие видео стали очень популярными в России.

В свою очередь российское искусство очень полюбилось китайской аудитории; нелегко найти билеты на выступления в Китае таких коллективов, как Симфонический оркестр Мариинского театра и балетная труппа московского Большого театра. Выставка русского искусства под названием «Русская душа» с произведениями живописи из Третьяковской галереи произвела фурор в Пекине.

Стратегическое взаимодействие между Китаем и Россией, основанное на взаимопомощи и поддержке, установило образец отношений нового типа между великими державами. В высокой степени совпадают позиции сторон по целому ряду важных вопросов, таких, как многополярность мира, экономическая глобализация, демократизация международных отношений.

close Сергей Гунеев/РИА Новости

Стороны эффективно сотрудничают в рамках ООН, БРИКС и ШОС, направляют страны глобального Юга к единству и возрождению и содействуют развитию глобального управления в более справедливом и рациональном ключе. Факты вновь подтверждают, что как бы ни изменилась международная обстановка, китайско-российский тандем всегда остается надежной опорой для поддержания глобальной стратегической стабильности и мирного развития.

В этом году отмечается 80-летие победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне, а также 80-летие ООН. Китай и Россия провели всестороннюю сверку часов по вопросам поддержки друг друга в проведении памятных мероприятий, договорились о совместной защите итогов Второй мировой войны, о совместном поддержании международной справедливости, послевоенного международного порядка и центральной роли ООН в международной системе. Мы уверены, что контакты между главами двух государств в этом году будут способствовать написанию новой главы в отношениях между Китаем и Россией.

— США пытаются «вбить клин» между Россией и Китаем. Получится?

— На протяжении долгого времени отдельные страны пытаются всеми способами посеять раздор, разделить и очернить отношения между Китаем и Россией, но в конечном итоге все эти попытки терпят неудачу . Думаю, в первую очередь это благодаря дальновидности и стратегическому руководству глав наших государств. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что стратегии развития и внешняя политика Китая и России ориентированы на долгосрочную перспективу. Президент России Владимир Путин также четко заявил, что развитие отношений с Китаем не является временной мерой и не изменится в одночасье, это долгосрочный стратегический выбор, не зависящий от случайных событий и внешних факторов.

close «Газета.Ru»

Китай и Россия являются самыми большими государствами-соседями, мировыми державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН. Добрососедские отношения, взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое взаимодействие являются для нас неизбежным выбором. Развитие китайско-российских отношений характеризуется высоким уровнем политического взаимного доверия, прочной политической основой, совершенным механизмом взаимодействия и широкими общими интересами.

Независимо от изменений в международной обстановке, историческая логика китайско-российских отношений «навеки друзья, и никогда — враги» не изменится, внутренняя движущая сила для достижения взаимного успеха и совместного процветания не ослабнет. Китайско-российские отношения основаны на принципах отказа от установления союзнических отношений, конфронтации и не направлены против третьих сторон, они не представляют угрозы ни для одной страны мира и не подвергаются вмешательству или влиянию со стороны какой-либо третьей стороны. У обеих сторон четкое и неизменное понимание данного вопроса.

Отдельные страны ошибочно полагают, что смогут «вбить клин» в отношения между Китаем и Россией, но это просчет, обреченный на провал. В условиях сложной и запутанной международной обстановки Китай и Россия будут продолжать посылать миру четкие сигналы об укреплении стратегического взаимодействия, способствуя развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении, становясь «якорем стабильности» в неспокойном мире.

— Как Пекин оценивает дальнейшее развитие отношений с США на фоне торговых войн и технологических ограничений?

— Председатель Си Цзиньпин сказал: «Затушив чужую свечу, твоя ярче гореть не будет, преграждая путь другим, сам дальше не уйдешь». В настоящее время США, прикрываясь лозунгом «Америка прежде всего», повсюду размахивают своей тарифной дубинкой, возводят «железный занавес» в сфере технологий, серьезно нарушают законные права и интересы других стран, грубо попирают правила Всемирной торговой организации, наносят значительный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и существенно подрывают глобальный экономический порядок и стабильность. Это типичное проявление унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга .

Идя против исторического течения и мирового сообщества, США обречены на провал, и уж тем более подобными действиями не «сделать Америку снова великой».

США злоупотребляют введением тарифов и проводят технологическую блокаду, что может нанести определенный удар по Китаю, но «небо не рухнет». Китай — это сверхкрупная экономика. Столкнувшись с давлением и буллингом со стороны США, мы четко понимаем ситуацию, у нас есть соответствующие эффективные меры, мы обладаем мощными способностями сопротивляться давлению, имеем богатый опыт борьбы и достаточный арсенал инструментов для реагирования.

Я хочу подчеркнуть, что в торговых, тарифных и технологических войнах нет победителей, а протекционизм — это тупиковый путь. Давление, угрозы и шантаж не являются правильным способом ведения дел с китайской стороной.

История ясно показывает нам, что сотрудничество между Китаем и США приносит обеим сторонам пользу, а конфронтация — вред. Стабильные, здоровые и устойчиво развивающиеся отношения между Китаем и США соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества.

close «Газета.Ru»

Китайская сторона продолжит руководствоваться принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, предложенными председателем Си Цзиньпином, в выстраивании отношений с США. Однако китайцы никогда не верили в злые силы и не боялись демонов; мы не провоцируем конфликты, но и не боимся их. История современного Китая учит нас, что уступки и компромиссы не могут принести уважение. Если американская сторона продолжит упорно идти по пути конфронтации, Китай будет бороться до конца и решительно отстаивать свои законные и справедливые интересы .

Трамп загнал себя в яму: как развивается торговая война Китая и США Американский президент Дональд Трамп ужесточил пошлины в отношении китайских товаров и прекратил... 13 апреля 20:40

Китайская сторона считает, что крупные державы должны вести себя соответственно, брать на себя международные обязательства, достойно нести ответственность великой державы, а не преследовать лишь собственную выгоду, тем более нельзя прибегать к злоупотреблению своей силой и притеснению слабых. Китай является твердым сторонником мультилатерализма, на протяжении долгого времени вклад страны в рост мировой экономики составляет около 30%, что играет важную роль в стабильности мировой экономики.

Китай готов продолжать совместно с Россией и другими странами прилагать усилия для защиты международной справедливости, активно продвигать общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию и равноправную и упорядоченную многополярность.

— Как вы оцениваете динамику товарооборота между Китаем и Россией? Какие новые отрасли могут стать драйверами роста?

— Под стратегическим руководством лидеров двух стран торговля между Китаем и Россией преодолела многочисленное неблагоприятное влияние внешней среды и продемонстрировала стабильную основу, достаточную движущую силу и высокую степень взаимодополняемости. В 2024 году товарооборот между нашими странами достиг $244,8 млрд, что стало новым рекордом в истории отношений двух стран.

Этот результат был достигнут нелегким трудом. Из-за высокого базового показателя прошлого года и совокупного влияния новых внутренних и внешних факторов в январе — феврале этого года объем торговли между двумя странами снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако все же стал вторым по величине за аналогичный период всех лет, что является нормальным проявлением динамической корректировки спроса и предложения между сторонами.

Мы твердо уверены, что, как бы ни изменилась международная обстановка, общая картина практического сотрудничества между Китаем и Россией, характеризующаяся высокой устойчивостью и большим потенциалом, остается неизменной.

Все дороги ведут в Пекин: почему КНР стала точкой притяжения РФ и Запада 13 апреля канцлер Германии Олаф Шольц отправляется с официальным визитом в Китай. Поездка... 13 апреля 11:35

Одновременно с увеличением объемов торговли традиционными сырьевыми товарами, такими как энергоресурсы и полезные ископаемые, а также ключевой машинотехнической продукцией, включая автомобили и строительную технику, китайская сторона готова вместе с российской стороной расширять сотрудничество в области новых материалов, зеленого развития и биомедицины, раскрывать потенциалы новых форм сотрудничества, таких как трансграничная электронная торговля, торговля услугами и зарубежные склады.

Будем прилагать усилия по созданию более стабильной политической среды и благоприятных условий для сотрудничества предприятий двух стран, чтобы совместно противостоять внешним рискам и вызовам и способствовать стабильному и устойчивому развитию двусторонней торговли.

— Отвечая на вопрос о Тайване на пресс-конференции 7 марта, министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что «единственное упоминание региона Тайвань в ООН — это «китайская провинция Тайвань». Как вы объясните политику континентальной части Китая в отношении Тайваня?

Заявление министра иностранных дел Ван И по тайваньскому вопросу вновь подтвердило непоколебимую волю китайского правительства отстаивать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также продемонстрировало историческую инициативу и стратегическую устойчивость в решении тайваньского вопроса.

Тайвань испокон веков является частью Китая. В принятой в 1971 году резолюции 2758 Генассамблеи ООН четко предусмотрено, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Этот принцип является общепризнанным международным консенсусом и основополагающей нормой международных отношений.

close «Газета.Ru»

Объединение Китая отвечает фундаментальным интересам китайской нации. Китайское правительство будет неуклонно претворять в жизнь общую стратегию решения тайваньского вопроса в новую эпоху, твердо придерживаться принципа одного Китая и «консенсуса 1992 года», решительно противодействовать расколу под лозунгом «независимости Тайваня» и вмешательству внешних сил, содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива. Будем совершенствовать механизмы и политический курс на содействие экономическому и культурному обмену между двумя берегами, углублять интегрированное развитие, повышать благосостояние соотечественников по обе стороны пролива и неуклонно продвигать великое дело воссоединения Родины во имя великого возрождения китайской нации.

Объединение Китая не только способствует стабильности и развитию самой страны, но и создает благоприятные условия для укрепления дружеских отношений и сотрудничества между Китаем и другими странами, а также для мира и развития в АТР и во всем мире. Решение тайваньского вопроса и достижение полного воссоединения Китая является обязательным требованием осуществления великого возрождения китайской нации.

Ни один человек и ни одна сила неспособны помешать историческому процессу воссоединения материкового Китая с Тайванем. Мы уверены, что в справедливом деле по защите национального суверенитета и территориальной целостности обязательно добьемся понимания и получим поддержку правительств и народов всех стран мира.

— Китайская еда пользуется бешеной популярностью в России, открывается все больше ресторанов китайской кухни. Какое блюдо ваше любимое, что посоветовали бы попробовать россиянам? А что вам нравится в русской кухне?

— Китайская кулинарная культура глубока и богата, каждая из «восьми великих кухонь» имеет свои уникальные особенности. «Утка по-пекински» — это знаменитое блюдо с богатой историей, ставшее яркой визитной карточкой китайской кулинарной культуры. Запеченная утка стала деликатесом на столе императора и аристократов еще во времена династии Мин, более 600 лет назад. В эпоху Цин утка приобрела огромную популярность в столице, став представительным блюдом как на официальных банкетах, так и на народных праздниках.

close Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, 11 сентября 2018 года Михаил Климентьев/РИА Новости

Процесс приготовления утки по-пекински особенно специфичен. Для приготовления этого блюда чаще всего используют пекинскую откормленную утку с сочным и нежным мясом. Запекают ее на дровах фруктовых деревьев, благодаря чему утка получается с хрустящей кожей, нежным мясом и аппетитным ярко-красным цветом. Восемнадцать этапов приготовления и пять часов труда рождают изысканный вкус с хрустящей золотистой корочкой и тающим под ней нежным слоем жира.

Это блюдо также ярко отражает восточные традиции гостеприимства. В прошлом году президент России Владимир Путин во время визита в Китай рассказал, что на одном из приемов попробовал утку по-пекински и признался, что «хотел съесть только один кусок, но не мог удержаться, съел второй». Этот случай наглядно демонстрирует силу кулинарии, способной преодолевать границы между странами.

С того момента как премьер-министр Китая Чжоу Эньлай, угощая пекинской уткой президента США Ричарда Никсона, открыл новую страницу в китайско-американских отношениях, и до обсуждения планов развития двусторонних отношений современными лидерами Китая и России под аромат утки по-пекински, это блюдо неизменно остается «вкусным посланником» взаимного обучения между цивилизациями.

Лично я очень люблю русский борщ. Это блюдо с длинной историей отличается ярким цветом, насыщенным вкусом и сбалансированным составом ингредиентов, оно позволяет почувствовать любовь и тепло, с которыми россияне относятся к жизни.

Борщ обладает уникальным вкусом, и процесс его приготовления наполнен особой торжественностью. Он является классическим представителем русской кулинарной культуры, отражает стремление к совершенству в кулинарии и особый вкус российского народа. Каждый раз, когда ем борщ, я опьяняюсь богатством и изысканной красотой русской кулинарной культуры.