Посол Китая одной фразой оценил попытки США «вбить клин» в отношения Москвы и Пекина

Попытки Соединенных Штатов «вбить клин» в отношения между Россией и Китаем не увенчаются успехом, так как историческая логика отношений Москвы и Пекина «навеки друзья, и никогда — враги» не изменится. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Он указал, что на протяжении долгого времени «отдельные страны» пытаются всеми способами посеять раздор и очернить отношения РФ и КНР, но эти стремления терпят неудачу. Одной из причин посол назвал «дальновидность и стратегическое руководство» лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

«Развитие китайско-российских отношений характеризуется высоким уровнем политического взаимного доверия, прочной политической основой, совершенным механизмом взаимодействия и широкими общими интересами. Независимо от изменений в международной обстановке, историческая логика китайско-российских отношений «навеки друзья, и никогда – враги» не изменится, внутренняя движущая сила для достижения взаимного успеха и совместного процветания не ослабнет», — сказал дипломат.

Чжан подчеркнул, что попытки «вбить клин» в отношения государств обречены на провал, и Россия с Китаем будут посылать миру сигналы об укреплении стратегического взаимодействия, способствуя развитию международного порядка.

В конце февраля агентство Bloomberg писало, что Вашингтон хочет ослабить связи между Россией и Китаем, поскольку их укрепление может быть невыгодно США. Госсекретарь Марко Рубио предупредил, что более тесные связи между Китаем и Россией создадут проблему для США, если Москва станет «постоянным младшим товарищем» Пекина.

Ранее Келлог назвал «глобальной проблемой» сближение России с тремя странами.