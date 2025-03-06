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Келлог назвал «глобальной проблемой» сближение России с тремя странами

Келлог: сближение России, Ирана, КНР и КНДР является глобальной проблемой
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Carlos Barria/Reuters

Сближение России, Ирана, Китая и Северной Кореи является «глобальной проблемой». Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог, пишет ТАСС.

«Это не просто европейская проблема. Это глобальная проблема», — отметил он.

Келлог подчеркнул, что президент США Дональд Трамп в ходе своего первого срока пребывания на посту главы государства старался не допустить сближения России и этих стран.

В конце февраля агентство Bloomberg писало, что Вашингтон хочет ослабить связи между Россией и Китаем, поскольку их укрепление может быть невыгодно США. Госсекретарь Марко Рубио предупредил, что более тесные связи между Китаем и Россией создадут проблему для США, если Москва станет «постоянным младшим товарищем» Пекина.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия и Китай — хорошие друзья, которые поддерживают друг друга и достигают общего развития. По словам Си Цзиньпина, это подтверждают как исторические факты, так и обстановка в реальном времени.

Ранее в Китае заметили большое количество магазинов с продуктами из России.

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