Келлог заявил, что никто не знает стоимости украинских запасов ископаемых

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в интервью британской газете The Times заявил, что стоимость запасов украинских полезных ископаемых никому не известна.

По его словам, последний раз геологии пробы брали еще в Советском союзе, и сегодня никто не знает, каковы точные запасы полезных ископаемых на Украине.

Спецпосланник уточнил, что украинская делегация прибыла в Вашингтон, чтобы обсудить сделку по редкоземельным металлам с США, но американская сторона захотела превратить «бизнес-сделку» в «дипломатическую ход».

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник, сообщало, что пПереговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма.

Отмечается, что перспективы «прорыва» в американо-украинских переговорах по недрам слабые.

Один из представителей Министерства финансов США подчеркнул, что переговоры носили технический характер.

Ранее в США призвали «избавиться от Украины» в случае отказа от сделки по недрам.