На Украине назвали канцлеру Германии пять шагов для перемирия

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Андрей Мельник назвал будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу пять шагов для достижения перемирия на Украине к 2029 году. Об этом сообщает Die Welt.

Мельник предложил Германии обязаться до 2029 года выплачивать 0,5% ВВП страны на поддержку Вооруженных сил Украины, добиться аналогичных решений на уровне Евросоюза, передать Киеву 150 единиц дальнобойных ракет Taurus и 30% авиапарка ВС ФРГ, а также конфисковать российские активы.

Постпред также подчеркнул, что является реалистом и не питает иллюзий относительно того, что Мерц примет одно или несколько из этих предложений.

14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

При этом генсек Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш призвал Мерца ознакомиться с «секретной информацией», прежде чем давать ВСУ Taurus. Министр обороны Борис Писториус недавно заявлял, что именно эта информация сыграла определенную роль в решении действующего канцлера Олафа Шольца не поставлять Украине дальнобойные ракеты.

Ранее российский посол предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину.