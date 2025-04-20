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На Украине назвали канцлеру Германии пять шагов для перемирия

Представитель Киева Мельник назвал канцлеру ФРГ Мерцу пять шагов для перемирия
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IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Андрей Мельник назвал будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу пять шагов для достижения перемирия на Украине к 2029 году. Об этом сообщает Die Welt.

Мельник предложил Германии обязаться до 2029 года выплачивать 0,5% ВВП страны на поддержку Вооруженных сил Украины, добиться аналогичных решений на уровне Евросоюза, передать Киеву 150 единиц дальнобойных ракет Taurus и 30% авиапарка ВС ФРГ, а также конфисковать российские активы.

Постпред также подчеркнул, что является реалистом и не питает иллюзий относительно того, что Мерц примет одно или несколько из этих предложений.

14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

При этом генсек Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш призвал Мерца ознакомиться с «секретной информацией», прежде чем давать ВСУ Taurus. Министр обороны Борис Писториус недавно заявлял, что именно эта информация сыграла определенную роль в решении действующего канцлера Олафа Шольца не поставлять Украине дальнобойные ракеты.

Ранее российский посол предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину.

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