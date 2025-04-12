Российский посол предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину

Германия спровоцирует эскалацию конфликта на Украине, если решит поставить в зону боевых действий дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Такое заявление в ходе интервью для газеты Berliner Zeitung сделал посол РФ в немецкой столице Сергей Нечаев.

Как сказал дипломат, украинские военнослужащие не смогут заниматься наведением Taurus на цели на российской территории. Поэтому соответствующая работа будет поручена представителям Вооруженных сил Германии.

«Мы оценим это как новую ситуацию и примем соответствующие решения», — подчеркнул Нечаев.

В то же время он отметил, что немецкие ракеты не помогут Киеву изменить обстановку на поле боя в свою пользу.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 апреля украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что лидер блока ХДС/ХСС и возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц примет решение о поставках Taurus в зону конфликта. По словам главы государства, в настоящее время Киев и Берлин продолжают дискуссии по этому поводу. Он добавил, что подобные обсуждения — «это немного больше, чем просто надежда».

Ранее в Германии потребовали от будущего кабинета министров передать Украине дальнобойные крылатые ракеты.