В ФРГ призвали Мерца ознакомиться с «секретной информацией», прежде чем давать ВСУ Taurus

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил надежду, что будущий канцлер Фридрих Мерц передумает поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, как только ознакомится с «секретной информацией». Об этом пишет Tagesschau.

Издание напоминает, что недавно министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что «секретная информация» также сыграла определенную роль в решении Олафа Шольца не поставлять дальнобойные ракеты ВСУ.

«Я предполагаю, что Мерц после того, как он будет полностью проинформирован ведомствами, еще раз очень четко все взвесит. Я исхожу из того, что мы не хотим способствовать эскалации здесь, что мы не хотим стать стороной войны. Все те причины, которые привели к тому, что мы не поставили Taurus. И я предполагаю, что так оно и останется», — сказал Мирш.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее союзники Мерца захотели принять решение о передаче Taurus Украине с партией Шольца.