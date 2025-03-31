Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп может уменьшить военное присутствие США в Африке

Africa Report: Трамп ставит под вопрос необходимость военного присутствия в Африке
close
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сомневается в целесообразности военного присутствия американских сил в Африке. Об этом сообщил аналитический портал The Africa Report.

«Африканское командование Вооруженных сил США (USAFRICOM, AFRICOM) оказалось в сложном положении в связи с тем, что президент США Дональд Трамп ставит под вопрос обоснованность военного присутствия Пентагона в Африке», — говорится в материале.

Ожидается, что глава AFRICOM генерал Майкл Лэнгли выступит на слушаниях комитета по вооруженным силам сената американского конгресса в четверг, 3 апреля. Это будет одно из первых слушаний в ближайшие несколько недель перед надзорными органами минобороны США и органами, выделяющими средства на военные расходы, отмечает портал.

18 марта телеканал NBC News сообщил, что Пентагон проводит значительную реструктуризацию боевых командований и штабов вооруженных сил США. Один из рассматриваемых планов будет включать отказ США от роли верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе — известного на военном языке как SACEUR.

По словам источников телеканала, США могут объединить AFRICOM и EUCOM в одно командование, что станет частью оправдания ликвидации роли SACEUR.

Ранее Маск объяснил расизмом недопуск Starlink в ЮАР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами