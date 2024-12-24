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В МО РФ заявили, что США рассматривают Африку как полигон для испытаний препаратов

Ртищев: США видят в Африке резервуар возбудителей опасных инфекций
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Depositphotos

США рассматривают Африку как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для испытаний экспериментальных препаратов. Об этом во время брифинга Минобороны заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, сообщает РИА Новости.

«[Вашингтон] рассматривает регион как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов», — сказал он.

По словам Ртищева, американская компания Metabiota незаконно вывезла из Африки образцы вируса Эбола и передала их в НИИ инфекционных болезней Сухопутных войск Соединенных Штатов.

В октябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что после подтверждения в Руанде первых случаев заболевания миру угрожает эпидемия вируса Марбург. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности завоза вируса на территорию РФ, однако заверила, что его распространения в стране точно не будет. Она подчеркнула, что ведомство делает все, чтобы это предотвратить.

Ранее вирусолог оценила вероятность эпидемии из-за вируса Марбург.

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