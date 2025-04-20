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Во Франции обвинили ЕС в попытке помешать миру на Украине

Французский политик Филиппо: ЕС делает все, чтобы помешать миру на Украине
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Vincent Isore/Global Look Press

Евросоюз делает все, чтобы помешать миру на Украине, и подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к бескомпромиссной позиции. Об этом РИА Новости рассказал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он считает, что объявленное российской стороной перемирие является «очень позитивным шагом вперед». Оно приветствуется, при условии, что в дальнейшем позволит возобновить диалог для мирных переговоров.

Филиппо добавил, что »Франция, освободившаяся от ЕС», могла бы способствовать достижению мира.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действует с 18:00 субботы, 19 апреля, до 00:00 понедельника, 21 апреля.

Он приказал остановить на это время все боевые действия и отметил, что Россия исходит из того, что Украина поступит так же. Путин добавил, что при этом российские военные должны быть готовы к нарушению перемирия, отражению возможных атак противника и провокациям.

Ранее США пригрозили выйти из переговоров по Украине.

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Пасхальное перемирие
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