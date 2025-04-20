Президент России Владимир Путин, объявив пасхальное перемирие, показал, что Москва стремится к миру. Об этом заявил депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков, передает РИА Новости.

«Нашему обществу ясно, что Россия соблюдает все договоренности, но политическая элита в большинстве своем манипулирует нашим народом недостоверной информацией», — сказал политик.

По словам Петкова, Украина не соблюдает договоренности, вопреки обещаниям.

До этого в Минобороны России сообщили, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. При этом в военном ведомстве отметили, что украинская сторона не соблюдала режим пасхального перемирия и пыталась атаковать позиции российских военных.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.