Компании в США добиваются исключений на фоне введения пошлин

Politico: компании в США пытаются добиться исключений в пошлинах для своих отраслей

Американские компании пытаются добиться для своих отраслей исключений на фоне введения пошлин на импорт товаров из Китая. Об этом сообщает газета Politico.

В частности, с трудностями столкнулись американские автомобильные компании, производители игрушек, фермеры, ретейлеры.

«Без формального процесса подачи запросов и без прямой связи с единственным важным человеком, который принимает решения, большинство компаний и индустрий пока упираются в стену», — пишет издание.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее стало известно, почему Трамп приостановил ввод пошлин для десятков стран.