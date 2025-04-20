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В МИД РФ рассказали о нарушении режима прекращения огня Украиной

Посол Мирошник: Киев продолжает нарушать режим пасхального перемирия
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Алексей Куденко/РИА Новости

Сообщения о нарушениях со стороны Украины пасхального перемирия продолжают поступать, ВСУ наносят удары на разных участках соприкосновения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишет ТАСС.

«Сегодня уже были обстрелы и Донецка, сегодня утром отработало ПВО, были обстрелы на Горловском направлении, грохотало ночью на Кременском направлении. И вот на Херсонском направлении тоже мы фиксируем достаточно большое количество ударов. К сожалению, эта статистика не прекращается. Продолжают поступать сообщения о том, где наносятся удары, откуда ведутся обстрелы», — сказал Мирошник.

Он констатировал, что на линии фронта «мановением волшебной палочки» тишина не установилась и «продолжает грохотать».

19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее в Британии указали на «интересную» деталь в заявлении Путина о пасхальном перемирии.

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