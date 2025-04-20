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В Британии указали на «интересную» деталь в заявлении Путина о пасхальном перемирии

Sky: Путин пасхальным перемирием показал, что предлагает решения, а не проблемы
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявлением о прекращении огня и пасхальном перемирии постарался продемонстрировать американскому коллеге Дональду Трампу, что предлагает решения, а не проблемы, в отличие от Владимира Зеленского. Об этом пишет британский телеканал Sky News.

Автор обратил внимание на «интересную» подачу решения о перемирии, где Владимир Путин заявил, что оно произошло по инициативе России и из гуманитарных соображений, а Украина должна последовать примеру Москвы.

По оценке журналистов, Владимир Путин таким образом выглядит миротворцем в глазах президента США и тем, «кто предлагает решения, а не проблемы», в отличие от Владимира Зеленского, к которому Трамп испытывает неприязнь.

19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее Евросоюз выдвинул России условия по пасхальному перемирию.

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