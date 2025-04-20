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Три бывших президента США раскритиковали Трампа за последние две недели

WP: Обама, Байден и Клинтон раскритиковали Трампа за последние две недели
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Mike Segar/Reuters

Бывшие президенты США Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден в течение последних двух недель выступили с критикой действующего главы государства, несмотря на традицию воздерживаться от публичной критики своих преемников. Об этом пишет газета The Washington Post.

В частности, Барак Обама призвал противостоять гонениям Трампа на университеты и другие учебные учреждения. Джо Байден предупредил, что действующий президент разрушает «священные обязательства» по вопросам социального обеспечения. Билл Клинтон осудил Трампа из-за его стремления «доминировать» и акцента на обидах.

«За необычный период, длящийся чуть более двух недель, три бывших президента вышли на публичную сцену, чтобы высказать опасения в адрес нынешнего хозяина Белого дома, несмотря на традицию, согласно которой бывшие президенты обычно воздерживаются от публичной критики своих преемников», — говорится в тексте.

Дональд Трамп 20 января 2025 года вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. В первый же день президентства он отменил 78 указов и меморандумов, принятых администрацией Байдена.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха.

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