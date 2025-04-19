США планируют новую встречу спецпосланника Трампа с представителями России

Американская администрация планирует организовать еще одну встречу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с представителями России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, речь на этих переговорах должна пойти об обсуждении рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Телеканал отмечает, что представители США в четверг, 17 апреля, презентовали на переговорах с представителями Европы и Украины в Париже рамочное соглашение. Госсекретарь США Марко Рубио также связался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По данным журналистов, плане Штатов указана готовность Вашингтона признать Крым российским, также там прописано прекращение огня вдоль линии фронта.

В статье CNN отмечается, что американская сторона рассчитывает продолжить работу над нюансами рамочного соглашения в Лондоне на грядущей неделе.

Предыдущая встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным прошла 11 апреля, она продолжалась более четырех часов. Сам Уиткофф заявлял, что на встрече с российским лидером обсуждал «вопрос территорий». По его словам, именно это тема стала центральной на переговорах. Спецпосланник американского лидера подчеркнул, что Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Киеву, по его мнению, могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.

Ранее Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов».