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Глава МИД Италии оценил решение Путина о пасхальном перемирии

Глава МИД Италии Таяни: Путин послал сигнал Трампу пасхальным перемирием
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что установлением пасхального перемирия президент России Владимир Путин послал сигнал американскому коллеге Дональду Трампу на фоне резких заявлений последнего. Его слова приводит телеканал Rete 4.

«Я считаю, что Путин хотел послать сигнал президенту Трампу, который начал давать понять, что не потерпит отсутствия ответа России на американское предложение начать диалог о прекращении огня», — сказал Таяни.

Он призвал посмотреть, сможет ли Европа «доверять Путину», и выразил надежду, что это возможно. Однако, по его словам, заключить соглашение с Россией будет «нелегко». Министр в очередной раз повторил, что Рим будет поддерживать Киев.

19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее Евросоюз выдвинул России условия по пасхальному перемирию.

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