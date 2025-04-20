В Британии заявили о конце эпохи глобализма

Санкционная политика и введение пошлин на импорт в Соединенных Штатах свидетельствуют о новом экономическом мышлении, в котором отсутствует мышление глобализма. Об этом заявил член британской палаты лордов Роберт Скидельски на YouTube.

По его мнению, санкции ускорили развал глобализации.

«Они разделили мир на три части: те, кто вводит санкции, те, против кого ввели санкции, и страны между ними. Это сильно напоминает эпоху Холодной войны, когда были НАТО, ОВД, возглавляемый СССР, и движение неприсоединения с Китаем и Индией», — сказал Скидельски.

Политик подчеркнул, что история вновь повторяется, в данный момент начали формироваться новые глобальные рынки на основе актуальных политических союзов.

«Санкции и пошлины пока не стали полным развалом глобализма, однако стали частью отрицания единства мировой экономики. А президент США Дональд Трамп пошлинами пытается поставить Штаты в самую выгодную позицию», — подытожил член британской палаты лордов.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе выступления на форуме новых технологий в Варшаве объявил об окончании эры «наивной глобализации».

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