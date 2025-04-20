Президент Молдавии Майя Санду обвиняет Россию во всех проблемах республики. Об этом заявил молдавский политик Виктория Шапа в социальной сети X.

«Люди спрашивают у нее: почему страна такая бедная, почему дороги в разрухе, почему школы и больницы закрываются? Их единственное оправдание — Россия», — написал политик.

Шапа добавила, что правительство Молдавии пытается создать негативный образ России.

Накануне Санду заявила, что Россия хочет поменять власть в Молдавии на парламентских выборах. По ее словам, аналогичная ситуация якобы происходила в 2024 году.

В феврале бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что фракция будет добиваться отставки Санду в 2025 году. Политик также отметил, что оппозиция намерена добиваться проведения досрочных президентских выборов вместе с парламентскими.

До этого лидер Блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор заявил, что без финансовой поддержки со стороны Агентства США по международному развитию «режим» президента Молдавии падет в течение пяти месяцев.

Ранее в Молдавии попросили Вашингтон прояснить участие USAID в поддержке Майи Санду.