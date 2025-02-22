Додон: соцпартия Молдавии будет добиваться отставки Санду в 2025 году

Партия социалистов будет добиваться отставки президента Молдавии Майи Санду в 2025 году. Об этом заявил бывший президент страны, лидер оппозиционной партии Игорь Додон, передает ТАСС.

«Мы требуем от Майи Санду подать в отставку», — сказал он.

Додон также заявил, что оппозиция намерена добиваться проведения досрочных президентских выборов вместе с парламентскими.

7 февраля политолог Станислав Ткаченко заявил, что в этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, результаты которых могут стать стартовой точкой для улучшения отношений Москвы и Кишинева. Он также отметил, что у России и Молдавии много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, продукты питания, удобрения и другие.

В декабре прошлого года Додон выразил уверенность, что новое правительство республики, которое будет сформировано после парламентских выборов в 2025 году, восстановит отношения с Россией.

Ранее в Молдавии попросили Вашингтон прояснить участие Агентства США по международному развитию (USAID) в поддержке Санду.