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В Молдавии попросили Вашингтон прояснить участие USAID в поддержке Санду

Додон: социалисты Молдавии просят США прояснить участие USAID в поддержке Санду
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Global Look Press

Крупнейшая молдавская оппозиционная Партия социалистов направила письмо посольству Соединенных Штатов, в котором попросила прояснить степень участия Агентства США по международному развитию (USAID) и фонда Джорджа Сороса в поддержке правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС), поддерживающей президента Майю Санду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон.

«Общество хочет знать, кто получил эти деньги, как их использовали, какую политическую принадлежность имеют эти люди и когда компетентные органы США и Молдавии проведут аудит средств, находящихся под управлением сети проПДС», — написал он.

Додон отметил, что на деньги граждан США Санду и ПДС манипулировали общественным мнением в Молдавии.

«Кто ответит? Надеемся, что посольство США внесет ясность», — подытожил политик.

До этого лидер Блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор заявил, что без финансовой поддержки со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) «режим» Санду падет в течение пяти месяцев.

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