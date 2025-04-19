Президент Колумбии оценил пасхальное перемирие на Украине

Сообщение об объявленном президентом России Владимиром Путиным пасхальном перемирии на Украине является хорошей новостью. Об этом заявил колумбийский президент Густаво Петро в социальной сети X.

«Отлично. Россия и Украина должны вести прямой диалог. Нужно беречь общих предков и цивилизации», — написал глава государства.

19 апреля Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Российский лидер, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия. При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Ранее в Госдуме назвали пасхальное перемирие «моментом истины» для Киева.