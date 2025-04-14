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В Верховной раде рассказали о планах Трампа ввести санкции против окружения Зеленского

Железняк: Трамп планировал ввести санкции против Ермака и окружения Зеленского
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп планировал ввести санкции против главы офиса президента Украины Андрея Ермака, членов правительства и окружения украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы заставить Киев подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.

По его словам, есть два санкционных списка.

Первый состоит из 17 человек, среди которых Ермак и бизнес-партнеры Зеленского. Второй, расширенный, включает 279 лиц — почти всех министров, руководителей офиса президента и соратников Зеленского по шоу «Квартал 95».

Железняк уточнил, что в списках нет главы президентской фракции Рады «Слуга народа» Давида Арахамии.

Администрация США включила в проект соглашения с Украиной по полезным ископаемым требование передать контроль над украинским участком трубопровода «Газпрома», идущего в Европу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров, прошедших 11 апреля в Вашингтоне. Атмосфера встречи была охарактеризована как «крайне антагонистическая».

В документе также содержалось требование направлять доходы от эксплуатации украинских месторождений полезных ископаемых в инвестиционный фонд под контролем США. Украинская сторона выразила обеспокоенность отсутствием гарантий безопасности в проекте соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский объяснил отказ от сделки по ископаемым с США.

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