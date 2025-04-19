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В Греции вспомнили о попытках пасхального перемирия на Украине

АМНА: попытка пасхального перемирия на Украине предпринимается в третий раз
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Reuters

Попытки реализовать пасхальное перемирие на Украине предпринимались дважды, но безуспешно. Об этом пишет греческое информагентство АМНА.

«В апреле 2022 года первая попытка в этом направлении, предпринятая генсеком ООН Антониу Гутерришем, не состоялась из-за отказа России, которая посчитала, что прекращение огня даст украинской армии возможность перегруппироваться», — говорится в публикации.

Также агентство напомнило, что в январе 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал обе стороны конфликта прекратить боевые действия на Пасху, и Россия объявила 36-часовое прекращение огня, но Украина отказалась.

19 апреля президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия.

При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ объяснили, как будет соблюдаться режим прекращения огня.

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Переговоры о мире на Украине
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