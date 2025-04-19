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В России назвали «ходом навстречу США» объявление перемирия на Пасху

Политолог Асафов: в России ждут, что США надавят на Киев в вопросе перемирия
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Объявление перемирия на Пасху президентом России Владимиром Путиным стало проявлением готовности Москвы к конструктивным действиям и шагом навстречу США. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал американист, политолог Александр Асафов.

«Дело в том, что мы видим, что существует контекст обсуждения подобных действий. Раньше такого не наблюдалось. У американцев есть поддержка подобных решений и возможность давить на Киев, то есть небольшая вероятность, что у этого перемирия есть какое-то будущее», — отметил он.

Асафов подчеркнул, что «киевский режим всегда эти перемирия нарушал, и ни у кого нет по этому поводу иллюзий».

«Но я думаю, что проявление нашей готовности к конструктивным действиям – это такой ход навстречу в ожидании того, что американцы, смогут надавить на Киев», — добавил политолог.

Издание The Guardian написало, что объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия стало неожиданным.

Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начало действовать с 18:00 субботы, 19 апреля.

Ранее Зеленский прокомментировал пасхальное перемирие.

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