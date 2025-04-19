Во Франции призвали Зеленского принять предложение Путина о пасхальном перемирии

Мариани: если Зеленский не примет перемирие, это будет величайшей ошибкой

Если президент Украины Владимир Зеленский не примет предложение России о пасхальном перемирии, это будет величайшая политическая ошибка. Об этом заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани, передает РИА Новости.

«Если Зеленский отклонит предложенное Путиным перемирие, это будет величайшей политической ошибкой», — сказал дипломат.

19 апреля президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия.

При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ объяснили, как будет соблюдаться режим прекращения огня.