Уиткофф провел встречу с главой МАГАТЭ после переговоров США и Ирана

Asharq: Уиткофф встретился с Гросси после переговоров США и Ирана в Риме

Специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф встретился с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси после второго раунда переговоров между США и Ираном в Риме. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источники.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран открыт к переговорам по ядерной программе, но готов к любым сценариям, если с возникнут трудности.

После непрямых переговоров Ирана и США в Омане сообщалось, что Вашингтон и Тегеран во время нового раунда намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле призвали Иран и США решать вопрос по ядерной программе путем дипломатии.