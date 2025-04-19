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Путин встретился в Кремле с главой Генштаба ВС РФ

Путин провел в Кремле встречу с главой Генштаба ВС РФ Герасимовым

Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Видео опубликовал Кремль.

На ней Герасимов сообщил о том, что группировка «Север» продолжает освобождение Курской области.

«Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена — это 1260 квадратных километров, 99,5 процентов. Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь», — сказал руководитель Генштаба.

Он отметил, что указанные хутор и село находятся непосредственно у украинской границы.

13 марта этого года командование группировкой войск «Север» доложило Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее была названа главная цель наступления ВС РФ на Курском направлении.

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