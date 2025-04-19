Названа главная цель наступления ВС РФ на Курском направлении

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что главной целью армии России и важным логистическим узлом для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении является Юнаковка, которая находится в Сумской области.

«От Олешни открывается прямая дорога на Юнаковку, важный логистический узел ВСУ», — написал он.

По его словам, до Юнаковки всего 7 километров.

«Очевидно, Юнаковка является главной целью текущего наступления», — добавил военкор.

Он отметил также, что с потерей Олешни у ВСУ под контролем остается лишь один населенный пункт в Курской области — Горналь.

До этого агентство ТАСС сообщило, что российским Вооруженным силам осталось выдавить Вооруженные силы Украины из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область. Отмечается, что ожесточенные бои в Горнале продолжаются — подразделения ВСУ выдавливаются из Горнальского монастыря.

Ранее в сети появились кадры штурма мужского монастыря в Горнале.