Путин: Киев более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам

Путин заявил, что Украина более 100 раз ударила по энергообъектам России

Во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Кремле президент Владимир Путин заявил, что украинская сторона более 100 раз нарушала мораторий на удары по энергетическим объектам.

По этой причине глава государства призвал ВС РФ, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, быть готовыми к нарушениям, отражению атак ВСУ и другим провокациям.

В ходе телефонного разговора 18 марта президент Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласовали идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергоинфраструктуры. Мораторий был введен сроком на 30 дней. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский поддержал предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. По приказу Путина российские военные прекратили все удары и даже сбили семь собственных БПЛА, уже летевших атаковать энергообъекты в Николаевской области.

Киев, наоборот, активизировал атаки. Всего через несколько часов после разговора Путина и Трампа беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании «Каспийский трубопроводный консорциум».

Ранее «Газета.Ru» рассказала о выводах по итогам моратория на удары по энергообъектам.