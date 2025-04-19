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Третий раунд переговоров между США и Ираном состоится в ближайшие дни

В ближайшие дни состоится третий этап переговоров американо-иранских переговоров
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Третий этап американо-иранских переговоров при участии Омана в качестве посредника состоится в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

19 апреля в Риме прошел второй этап переговоров между США и Ираном, направленных на разрешение разногласий в отношении иранской ядерной программы. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил готовность Тегерана к диалогу по ядерной программе, подчеркнув при этом, что Иран готов ко всем возможным вариантам развития событий в случае возникновения трудностей на переговорах.

После апрельских непрямых переговоров Ирана и США в Омане сообщалось, что Вашингтон и Тегеран во время нового раунда намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и вероятного снятия санкций с исламской республики. При этом отмечалось, что Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле призвали Иран и США решать вопрос по ядерной программе путем дипломатии.

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