В США назвали условие России по разрешению конфликта на Украине

Россия поставила условием переговоров с США о прекращении конфликта на Украине «денацификацию» украинского правительства, что требует отставки президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент The New York Times (NYT) Дэвид Сангер со ссылкой на сообщения европейских чиновников, ознакомленных с ходом встречи, прошедшей в Париже 17 апреля.

Сангер отмечает, что, несмотря на парижские переговоры, основные позиции США по урегулированию конфликта остались неизменными. По его словам, у Вашингтона есть конкретный план прекращения огня, предварительно одобренный Украиной в марте. План предусматривает частичный мораторий на боевые действия, в том числе на удары по энергетической инфраструктуре и в Черном море.

Отмечается, что администрация США считала достижение договоренностей по этим пунктам успехом. Однако мораторий, действовавший с 18 марта по 18 апреля, так и не привел к устойчивому прекращению огня, при этом Москва неоднократно обвиняла Киев в его нарушении.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

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