Решение о начале спецоперации на Украине было единственно верным и необходимым, поскольку сегодня стало ясно, насколько глубоко «неонацизм» проник в украинское общество. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Все дальнейшие события после начала СВО показали, что это решение президента было абсолютно верным, правильным и необходимым. <…> Я думаю, что дальнейшие события еще раз показали, насколько глубоко проник неонацизм во все слои украинского общества, насколько сильны оказались там экстремистские планы, террористические взгляды», — сказал Джабаров.

Парламентарий заявил о необходимости довести Украину до демилитаризации и денацификации, чтобы обеспечить безопасность России. Он также подчеркнул недопустимость членства республики в НАТО или любом другом военном союзе, направленном против Москвы.

До этого Верховная рада Украины официально назначила 24 февраля Национальным днем молитвы. Ожидается, что в этот день заседание парламента начнется с исполнения духовного гимна «Молитва за Украину» («Боже великий, єдиний»). Инициатором законопроекта стали депутаты из разных фракций. В их числе был Давид Арахамия, представляющий политическую партию Владимира Зеленского «Слуга народа».

Ранее Буданов пошутил в ответ на вопрос о возможном массированном ударе по Украине 24 февраля.