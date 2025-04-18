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Уолтц и Рубио выступили за удар по ядерным объектам Ирана

WP: Уолтц и Рубио выступают за уничтожение возможностей Ирана по созданию ЯО
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Saul Loeb/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и американский госсекретарь Марко Рубио поддерживали идею военного удара по иранским объектам, потенциально связанным с разработкой ядерного оружия. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава национальной разведки Тулси Габбард, по данным газеты, высказали более сдержанную позицию, отметив риски широкомасштабного регионального конфликта. Газета также пишет о том, что президент Трамп выслушал мнения сторонников дипломатического решения проблемы, включая журналиста Такера Карлсона.

Сторонники более сдержанного подхода указывают на то, что по оценкам американской разведки, Тегеран не собирается создавать ядерное оружие, а бомбардировка Ирана, вероятно, спровоцирует более масштабную региональную войну.

До этого в Иране выразили уверенность, что сторонам переговоров по ядерной программе Тегерана удастся прийти к соглашению. Очередной раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.

Ранее Иран проинформировал Россию о переговорах по ядерной сделке.

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