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В РФ оценили желание западных стран согласовать план прекращения огня на Украине

Депутат Чепа: план прекращения огня должен включать контроль за его исполнением
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Евгений Биятов/РИА Новости

План прекращения огня на Украине должен содержать пункты, касающиеся контроля за исполнением договоренностей. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Он рассказал, что Москва оперативно работает над поиском путей мирного урегулирования конфликта. При этом неизвестно, как к этому процессу относятся в западных странах.

«Самое ведь главное, чтобы этот план включал контроль по энергоресурсам, по энергоинфраструктуре. Когда было принято решение о 30-дневном моратории, то украинской стороной он не выполнялся. Соответственно, не было контроля», — подчеркнул парламентарий.

В связи с этим депутат пришел к выводу, что участники переговоров обязаны включить в план прекращения огня положения о контроле за исполнением тех или иных договоренностей.

19 апреля газета The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что США и союзники Украины из числа европейских стран планируют утвердить план полного прекращения огня до конца месяца. Это может произойти на предстоящей встрече в Лондоне. По данным издания, впоследствии согласованный документ будет представлен Москве.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выходом из переговорного процесса по Украине.

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