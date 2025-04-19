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Архиепископ Маркелл высказался о ситуации с «запретом» ему отправиться в Израиль

Архиепископ Маркелл заявил, что его без причины не пустили за Благодатным огнем
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Бельцко-Фалештская Епархия

Архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл заявил об отсутствии причин для того, чтобы не выпускать его из Молдавии в Израиль за Благодатным огнем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть иногда события в жизни человека, которые просто случаются, приходят без причины. Вот это как раз тот случай, уже не первый, вчера точно так же было. Было хорошее обращение со стороны полицейских, мне жалко этих парней, что они дают делать из них пластилин, они оружие каких-то случайно пришедших к власти людей», — сказал архиепископ журналистам после выхода из аэропорта.

По словам иерарха, сотрудники Пограничной полиции Молдавии не смогли выявить каких-либо нарушений с его стороны.

Накануне вторая попытка архиепископа Маркелла покинуть Молдавию и отправиться в Израиль была пресечена правоохранительными органами республики. Он планировал вылететь 18 апреля в Страстную пятницу и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем.

17 апреля правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим епископу Маркеллу, который выступает в защиту РПЦ и оказался в опале у властей страны.

Ранее в Госдуме заявили о росте давления на Православную церковь в Молдавии.

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