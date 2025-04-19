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Цивилев передал Токаеву послание от Путина

Цивилев на встрече с Токаевым передал ему послание Путина
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Илья Питалев/РИА Новости

Министр энергетики России Сергей Цивилев передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву послание президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Токаева.

«По договоренности президентов Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики РФ Сергея Цивилева», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, которая является одним из ключевых направлений сотрудничества Казахстана и России.

17 апреля сообщалось, что президенты России и Казахстана провели телефонный разговор, обсудив сотрудничество в энергетике и подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры подчеркнули важность предстоящего юбилея Победы. Токаев подтвердил, что примет участие в торжествах в Москве. Также Путин поделился с коллегой оценками текущего российско-американского диалога, но детали не раскрывались.

Ранее в Казахстане заявили о резком сокращении импорта российской пшеницы.

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