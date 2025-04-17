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Путин созвонился с Токаевым

Кремль: Путин и Токаев по телефону обсудили энергетику и 80-летие Победы
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РИА «Новости»

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, обсудив сотрудничество в энергетике и подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры подчеркнули важность предстоящего юбилея Победы. Токаев подтвердил, что примет участие в торжествах в Москве. Также Путин поделился с коллегой оценками текущего российско-американского диалога, но детали не раскрывались.

«Президенты обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего и международного сотрудничества», — отметили в Кремле.

10 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ждет приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву по случаю празднования Дня Победы 9 мая.

До этого Токаев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что планирует приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что надеется на встречу с Путиным в ходе визита.

Ранее в Казахстане заявили о резком сокращении импорта российской пшеницы.

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