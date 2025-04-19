В США раскрыли, какой подарок Путину сделал Рубио

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что США могут выйти из мирного процесса по Украине, стало подарком президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Что бы ни имел в виду г-н Рубио, его слова стали последним американским подарком делу г-на Путина. На каждом шагу с момента инаугурации г-на Трампа он или его главные помощники по национальной безопасности делали заявления, которые играли на руку России», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает издание, президент США Дональд Трамп также сообщил, что Соединенные Штаты могут выйти из конфликта, как они это сделали, когда потерпели неудачу во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

18 апреля госсекретарь Марко Рубио заявил, что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

Также в пятницу издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что американская делегация на парижских переговорах обозначила цель добиться полного прекращения огня на Украине в течение ближайших недель.

Ранее Дмитрий Песков высказался о включении стран Европы в переговоры по Украине.