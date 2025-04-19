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Назван крупнейший «донор» церемонии инаугурации Трампа

WSJ: производитель мяса птицы Piligrim's Pride внес $5 млн на инаугурацию Трампа
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Amanda Perobelli/Reuters

Птицеводческая компания Piligrim's Pride, которая считается одной из крупнейших в США в соответствующей отрасли, стала главным спонсором инаугурации президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Из материала следует, что данная фирма инвестировала $5 млн в церемонию вступления в должность нового главы государства.

Как выяснили журналисты, среди ключевых «доноров» оказались еще три организации — Ripple, Robinhood Markets и Coinbase Inc. Первая потратила на инаугурацию чуть меньше $5 млн, вторая — $2 млн, а третья — $1 млн.

При этом авторы статьи обратили внимание, что некоторые предприниматели после финансовых вложений в церемонию заняли важные государственные посты.

Всего, по данным издания, инаугурация Трампа обошлась в $250 млн. Эта сумма — в четыре раза больше по сравнению с расходами на церемонию вступления в должность предыдущего хозяина Белого дома Джо Байдена.

Инаугурация нынешнего президента США состоялась 20 января 2025 года на стадионе One Capital Arena в столице страны. Там же он подписал несколько указов, после чего отправился в Белый дом и подписал еще ряд документов. Всего в первый день пребывания на посту главы государства Трамп подписал десятки указов.

Ранее Трамп оценил ход переговоров с РФ по урегулированию на Украине.

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