Трамп подписал первые указы на стадионе в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп подписал первые указы прямо на стадионе One Capital Arena в Вашингтоне. Об этом сообщает РБК.

Организаторы инаугурации нового главы государства поставили стол на сцене. Республиканец сел за него и подписал несколько указов, после чего бросил ручку в толпу своих сторонников.

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Вступив в должность, он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть США свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Это второй президентский срок Трампа. В первый раз он возглавлял США в период с 2016 по 2020 годы.

Ранее Трамп запретил трансгендерам служить в армии США.